بعد اقترابه من الولاية الثانية.. أبرز المعلومات عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما حصل 28.1 % من الأصوات الانتخابية، لينافس مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، وفي حالة فوز ماكرون تكون الولاية الثانية له، بعد فوزه في انتخابات عام 2017.

دراسة الفلسفة

ولد ماكرون في عام 1979، بمدينة أميان، ودرس الفلسفة في جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس، وأكمل شهادة الماجيستير في الشؤون العامة من معهد الدراسات السياسية بباريس، قبل أن يتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في 2004، والده ابن جان-ميشال ماكرون، وهو أستاذ في طبّ الجهاز العصبي في جامعة بيكاردي جول فيرن، أمّا والدته فرانسواز نوغيه ماكرون فهي طبيبة.



عمل موظّفاً في المفتشية العامة للشؤون المالية، وأصبح مصرفيًا استثماريًا في بنك روتشيلد وشركاه.

قيادة اقتصاد فرنسا

عُين فرنسوا هولاند، رئيس فرنسا المنتخب في مايو 2012، ماكرون نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، ثم أصبح وزيرًا للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقميّة في أغسطس 2014 في الحكومة برئاسة مانويل فالس.

قام ماكرون بالعديد من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجاريّة في مركزه هذا، ثم استقال في أغسطس 2016 ليبدأ حملته الرئاسية في انتخابات 2017. على الرغم من أنه كان عضوًا في الحزب الاشتراكي بين 2006 و 2009، خاض الانتخابات تحت حزب “إلى الأمام”، ذو التوجهات الوسطيّ، والذي أسّسه بنفسه في أبريل 2016.



ماكرون يدخل قصر الإليزيه للمرة الأولى

تم تنصيب إيمانويل ماكرون رسمياً في 14 مايو 2017 في قصر الإليزيه، وقام في نفس اليوم بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول عند قوس النصر. وفي نفس الوقت كانت أنظار الفرنسين تتجه نحو رئيس الوزراء الفرنسي المستقبلي والذي يعتقد كثير من الناس أنه سيكون إدوار فيليب.

وصف بعض المراقبين ماكرون بأنه ليبرالي اجتماعي وآخرون كديموقراطي اشتراكي. وخلال فترة حكمه في الحزب الاشتراكي الفرنسي، دعم اليمين في الحزب الذي ارتبط موقفه السياسي بسياسات "الطريق الثالث" التي قدمها بيل كلينتون وتوني بلير وغيرهارد شرودر، والذي كان المتحدث باسمه رئيس الوزراء السابق مانويل فالس .



أزمة خطاب ماكرون مع العالم الإسلامي

في شهر أكتوبر من عام 2020 أطلق ماكرون تصريحا مسيئا لديانة الإسلام واصفا إياه بأنه يمر بأزمة في كل مكان في العالم مما أجج مشاعر المسلمين حول تلك التصريحات غير المسبوقة وأعلن دعمه للرسومات المسيئة للإسلام ، وتوالت الأحداث عندما رد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز تم على إثره استدعاء السفير الفرنسي بتركيا.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات عدة لمقاطعة المنتجات الفرنسية والشركات الفرنسية وفروعها بالعالم الإسلامي وبدأت عدة جمعيات كويتية في المقاطعة على أرض الواقع.



السياسة الخارجية

تعد مقترحات ماكرون الرئاسية للدفاع هي استمرارية لسياسة جان إيف لودريان، بما في ذلك المشاركة في حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، لكنه يعتقد بوجوب الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة شهر واحد.

الحياة الخاصة

ماكرون متزوج من بريجيت ترونيو (Brigitte Trogneux)، التي تكبره بأربعة وعشرين عاما. ولقد كانت بريجيت معلمته في مدرسة لا بروفيدنس الثانوية في مدينة أميان. والتقى الاثنان لأول مرة عندما كان ماكرون طالبا في صفها في الخامسة عشرة من عمره ولكن أصبحا رسميا مرتبطين عندما كان عمره 18 عاما.

حاول والداه في البداية إبعادهما عن بعضهما البعض عن طريق إرساله إلى باريس لإنهاء السنة الأخيرة من دراسته، حيث شعروا بأن هذه العلاقة غير ملائمة، ولكن ماكرون وبريجيت بقيا معا بعد تخرجه، وتزوجا في عام 2007،والآن يعيش الزوجان مع أطفال تروجنيوكس الثلاثة من زواجها السابق.

