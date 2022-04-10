الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 9.. «البياع» يبدع في تجسيد دور الإرهابي كريم بديوي

البياع
البياع

جسد الفنان الشاب محمد البياع، شخصية الإرهابي كريم بديوي، في الحلقة التاسعة لمسلسل «الاختيار 3 - القرار»، ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، على قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وبرع «البياع» في تجسيد دور الإرهابي «بديوي»، حيث أشاد به الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

الاختيار 3 

وتكشف الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 عن تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن القناة، وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبدالعزيز)، أن معظم الخلايا الإرهابية التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخطط الجماعة.

ويتناول الجزء الثالث من الاختيار فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، حيث سعت الجماعة إلى إحلال عدد من القضاة التابعين لها في المناصب، القيادية.

قنوات عرض مسلسل الاختيار3
وقررت القناة العارضة، أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا، والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

يشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

محمد البياع الفنان محمد البياع مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3-القرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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