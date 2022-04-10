الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 9.. «ورد» تتحايل على صديقتها لبقاء «ماهر» بالشقة

المشوار
المشوار

استعرضت الحلقة التاسعة من مسلسل المشوار، كيف قامت ورد (دينا الشربيني) بالتحايل على صديقتها عزة (ندى موسى) من أجل أن تقنعها باستمرار ماهر (محمد رمضان) معها بالشقة، وفي الوقت ذاته تشاجرت مع ماهر لأنه لم يتمكن من إيجاد شقة صغيرة أو غرفة بفندق حتى تيأس عصابة وجيه (أحمد كمال) من البحث عليهما.

وبدأت ورد تلاحظ نظرات شامل (أحمد صفوت) غير المطمئنة، في الوقت الذي ألحت عليها صديقتها عزة بالذهاب معها الستوديو حتى لا تمل وحدها بالبيت، خاصًة ومع رغبة ابنها رحيم في الخروج باستمرار، دون أن تعلم ورد بالأزمة التي تمر بها شقيقتها حياة بسبب خطف ابنها.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت «الشربيني» أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.

جار خطف ابنه تجارب قناة dmc مسلسل قصر النيل مسلسل المشوار

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وائل لطفي

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