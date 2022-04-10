تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. «القومى للتخطيط» تُنفذ أول برنامج وطني لإنتاج تقاوى الخُضر

كشفت الدكتورة حنان رجائى مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن واردات مصر من تقاوى الخضر خلال الثلاث سنوات الماضية شهدت تذبذبًا كبيرًا فى الكميات وتصاعدًا فى قيمة الواردات التى ارتفعت من 34.4 مليون دولار عام 2017 إلى نحو 45.1 مليون دولار عام 2019، وذلك مقابل كمية واردات قدرها 320.5 ألف طن، أما قيمة واردات مصر من تقاوى البطاطس فقد تزايدت من 85.6 مليون دولار إلى نحو 103 مليون دولار خلال نفس العامين.

وأضافت الدكتورة حنان رجائى، في تصريحات لها، أن إجمالى قيمة واردات مصر من تقاوى الخضر والبطاطس بلغت عام 2019 نحو 2.3 مليار جنيه، وفى المقابل صدرت مصر خلال عام 2018 تقاوى وشتلات محاصيل خُضر بما قيمته 11 مليون جنيه، لافته إلى أن قيمة وارات مصر من تقاوى وشتلات خضر وتقاوى بطاطس قدرت عام 2018 وفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 989.8 مليون جنيه فقط، وليس من الواضح سبب هذا التباين الكبير بين التقديرين.

وأوضحت أن قيمة الواردات من تقاوى الخضر تمثل النسبة الأكبر فى إجمالى قيمة الواردات من تقاوى المحاصيل الزراعية، حيث تستحوذ وحدها على نحو 59.3% ، بينما تصل مساهمة تقاوى المحاصيل الحقلية ومحاصيل الفاكهة ومحاصيل النباتات الطبية والعطرية إلى نحو 31.8%، 7.6%، 1.3%، من إجمالى قيمة التقاوى المستوردة على التوالى.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى لواردات مصر من الخضر فإن مصر استوردت عام 2019، ما يفوق 80% من قيمة إحتياجاتها من تقاوى الخضر من ست دول فقط، هى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20.3%، والصين 16.6%، تايلاند 14.5%، الهند 13.7%، والبرازيل 7.8%، وشيلى 7.2%.

وأشارت إلى أن مصر بدأت بتكليف رئاسى تنفيذ أول برنامج وطنى لإنتاج تقاوى الخضر محليًا ووفقًا للخطة المقترحة سيتم البدء باستنباط وإنتاج تقاوى 11 محصول من الخضر الرئيسية وهى: “البطاطس، الطماطم، الفاصوليا، الكوسة، الفلفل، اللوبيا، البسلة، الخيار والباذنجان”.

وتابعت أنه تم تشكيل فريق عمل بحثى لكل محصول، وذلك لتنفيذ ومتابعة خطة الانتاج المستهدفة، والتى سوف تستغرق فى العديد من المحاصيل ما يقرب من 4 سنوات قبل البدء فى إجراءات عملية التسجيل.

وتابعت: تشير الخطة التنفيذية للبرنامج أن تغطية الاحتياجات السنوية من تقاوى الخضر سوف تستغرق سنوات عديدة، حيث تشير هذه الخطة أنه بحلول عام 2023 سيتم توفير تقاوى هجن معتمدة تغطى فقط نحو 20%، 12%، 5% ، 70% من إجمالى المساحة المتوقع زراعتها من كل من محاصيل الطماطم، البطيخ، الكنتالوب، الفاصلوليا، اللوبيا، كما سيتم إنتاج تقاوى معتمدة خلال عام 2022 من أصناف الفلفل والباذنجان تغطى حوالى 30%، 50%، من إجمالى المساحة المتوقع زراعتها من كل منهما، ما يعنى وجود فرص لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتى من بعض تقاوى الخضر المهجنة خلال فترة زمنية قصيرة من باقى المحاصيل التى يشملها البرنامج.

وأطلق معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلى فى ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلى والتى تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك.