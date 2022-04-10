الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نسبت طفلا لغير أبيه.. السجن 3 سنوات لمتهمة بتزوير بيانات شهادة ميلاد

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لمتهمة بتزوير محررات رسمية، عبارة عن شهادة ميلاد طفل بمنطقة الجمالية، ونسبته زورا لغير أبيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة "س. س" البالغة من العمر 28 عاما حاصلة على ثانوية عامة في القضية رقم 8199 لسنة 2014 أنها ليست من أرباب الوظائف الحكومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام يعمل في قيد المواليد بمكتب صحة الجمالية في ارتكاب تزوير محرر رسمي الخاص بالإبلاغ عن واقعة ولادة الطفل "م.ع" حال كونه المختص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها مثلت أمام الموظف وأدلت ببيانات كاذبة بأن ادعت أن هذا الطفل نجل المجني عليه "ع.م" فجعلت من واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، وقام الموظف بصفته بإثبات تلك البيانات الكاذبة بدفتر المواليد.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن 3 سنوات تزوير محررات رسمية شهادة ميلاد طفل الجمالية

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وائل لطفي

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