الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أمين الشعب الجمهوري بالجيزة يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

المستشار أحمد حبيب
المستشار أحمد حبيب

هنأ المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال حبيب، إن هذا اليوم العظيم هو ذكرى خالدة في وجدان المصريين، يوم انتصار القوات المسلحة المصرية على الصهاينة واقتحام خط بارليف واستعادة أرض سيناء الطاهرة، واستعادة العزة والكرامة والشموخ لمصر والأمة العربية جميعا، موضحا أن هذا اليوم سيظل يوما عظيما في وجدان الشعب المصري لأنه يوم العزة والكرامة والتضحية والفداء.

أمين الشعب الجمهوري بالجيزة: القوات المسلحة ضربت أعظم الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة العزة والكرامة في العاشر من رمضان
أوضح حبيب، أن القوات المسلحة ستظل هي الدرع والسيف للوطن دائما، هي الحصن المنيع الذي يحمي الوطن، ويحفظ أمنه وسلامته، في الحرب والسلم، وفي الضيق قبل الرخاء، فهي يد تحمي وتحرس ويد تعمر وتبني، موضحا أن العاشر من رمضان يوم عظيم جسدت فيه القوات المسلحة بطولات وتضحيات استردت فيها أرض سيناء المقدسة، وروت دماء الشهداء الزكية أرضها الطاهرة، بعد أن أعادوا لمصر عزتها وكرامتها وشموخها وكبريائها.

تابع حبيب، أن القوات المسلحة سطرت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض في العاشر من رمضان عام 1393 هجريا، الموافق 6 أكتوبر 1973 ميلاديا، موضحا أن هذا اليوم العظيم أصبح لنا جميعا مصدر إلهام نستلهم منه العزيمة والإصرار للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته وأمنه، وبث روح الوطنية والفداء والتضحية في شباب مصر، داعيا الله أن يحفظ مصر وقواتها المسلحة ويوفق قائدها لتحقيق كل سبل الرخاء والتنمية والازدهار والتقدم لمصر.

المستشار أحمد حبيب الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان الشعب المصري الحرب والسلم

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