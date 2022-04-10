الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد العتباني يطرح ميني ألبوم و3 أدعية بمناسبة رمضان

احمد العتباني
احمد العتباني

طرح المطرب والملحن أحمد العتباني، ميني ألبوم جديد بالتزامن مع شهر رمضان الكريم على منصات الموسيقى الرقمية، في أولى تجاربه لتقديم لون غنائي مختلف بتوزيعات جديدة.

ونشر أحمد العتباني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة للألبوم، والذي يحمل عنوان "رمضان ميني ألبوم" ويحتوي على أغنية “رمضان جانا”، والتى تعد واحدة من أبرز الأغنيات وأشهرها المعبرة عن بهجة شهر رمضان الكريم، وذلك بتوزيع جديد من المايسترو جورج كولته، كما يحتوى الألبوم على 3 أدعية روحانية من ألحان وغناء العتباني وتوزيع أسامة سامي.

وأكد “العتباني” في تصريحات له، أنه تحمس لتقديم "رمضان جانا" بتوزيع مختلف لأنها واحدة من أبرز أغاني رمضان القديمة التي تخطف القلوب بمجرد سماعها.. وهي من كلمات الشاعر حسين طنطاوي ولحنها محمود الشريف، وغناها بصوته العذب المطرب الراحل محمد عبدالمطلب، والأن تم تقديمها من خلال الميني البوم بتوزيع مختلف وجديد بنفس روح الأغنية التي عاشت في وجدان أجيال لسنوات عديدة.

وأضاف: كما أن الأدعية في الألبوم الجديد تتناسب مع الحالة الروحانية في شهر رمضان الكريم، وأقوم بتقديم هذا اللون الغنائي بشكل مختلف.

يشار إلى أن المطرب والملحن أحمد العتباني طرح مؤخرا أغنيات “أول اهتمامه، وبقينا لبعض، وألف قصة”. 

كما شارك الملحن والمطرب أحمد العتباني، بأغنيتي الافتتاح وأوبريت الختام ضمن 7 أغنيات تم تقديمها في الفقرة الفنية بالندوة التثقيفية الـ34 التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات القوات المسلحة والمسؤولين وأهالي الشهداء.

جاءت أغنية الافتتاح بعنوان "شهداء بلدنا" وقدمها كورال وزارة الشباب والرياضة من كلمات محمد البوغة، ألحان أحمد العتباني، توزيع هشام مصطفي، هندسة صوت أيمن الترك، أما الأوبريت الختامي من ألحان العتباني فيحمل اسم "بنبنيها" وشارك في تقديمه عدد من نجوم الغناء، وهم بترتيب الظهور، مي فاروق، أحمد جمال، جنات، بهاء سلطان. الأوبريت كلمات محمد البوغة، توزيع أسامة سامي، هندسة صوت ماهر صلاح.

احمد العتباني الملحن احمد العتباني ميني ألبوم تفاصيل ميني ألبوم احمد العتباني أدعية رمضان

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