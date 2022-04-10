الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط: يشكر جهود الأردن تجاه اللاجئين السوريين

الاردن
الاردن

بحث وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، والمدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط في كندا، جون بويد، اليوم الأحد، سبل التعاون في مجال تطوير البنى التحتية لمستشفيات وزارة الصحة ودعم خطط الوزارة المتعلقة بالتدريب والتعليم المستمر.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن وزير الصحة الأردني نقاش التعاون بين البلدين وضرورة توجيه الدعم المقدم من الحكومة الكندية وباقي المانحين لتطوير وتحسين البنية التحتية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتزويدها باحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية مما يُحسِّن نوعية الخدمات الصحية المقدمة. 

وأشار إلى أن خدمات الرعاية الصحية التي تُقدمها وزارة الصحة للاجئين السوريين في الأردن سواء في المخيمات أو في مختلف محافظات المملكة، لافتاً إلى أنه يتم معاملة هؤلاء اللاجئين في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية معاملة المواطنين الأردنيين سواء من حيث الخدمة الصحية المقدمة أو من حيث التسعيرة. 

وأكد وزير الصحة الأردني عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن بكندا والتعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات، مثمنا الدعم الكندي المقدم من خلال المساهمة في صندوق المنحة المشتركة والذي تم من خلاله إنجاز العديد من المشاريع. 

وعرض وزير الصحة الأردني، خلال اللقاء، أبرز مَواطن الإنجاز الذي حققتها الوزارة في مختلف الميادين كتطوير التدريب والتعليم المستمر، وإيفاد الأطباء وابتعاثهم داخلياً وخارجياً، وإجراء عمليات جراحية نوعية في مستشفيات الوزارة، وإنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية المتخصصة وفقاً لأعلى المستويات، وتوفير خدمات توصيل أدوية الأمراض المزمنة للمنازل في بعض المناطق وغيرها من المحطات التي تصب في خدمة متلقي الخدمة.

من جانبه، أكّد شون بويد الذي يزور الأردن  للمشاركة في برنامج ثنائي لمتابعة نتائج المساعدات الإنسانية والتنموية في الأردن، حرص بلاده على الاستمرار بالتعاون مع الأردن  والشراكة مع وزارة الصحة ودعم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع وبناء قدرات الكوادر الصحية من أجل تحسين الخدمات الصحية والتغلُّب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي والاستمرار بأداء المهام الملقاة على عاتق الأردن تجاه اللاجئين السوريين. 

وزير الصحة الأردني الأردن المساعدات الإنسانية اللاجئين السوريين كندا المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط

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