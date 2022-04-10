عزيز الشافعي لـ«الدستور»: «يوتيرن» تجربتي الأولى في عالم الموسيقى التصويرية

أعرب الملحن والشاعر الغنائي، عزيز الشافعي، عن تحمسه للمشاركة في شهر رمضان الجاري بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "يوتيرن" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج.

وقال عزيز الشافعي لـ«الدستور»، إن هذه التجربة تعتبر الأولى له في عالم الموسيقى التصويرية لعملٍ فني، مؤكدًا أنه متحمس للغاية لخوض هذة التجربة، متمنيًا أن تحظى بإعجاب الجمهور.

وأضاف الشافعي، أنه خلال الأشهر الماضية، جمعته جلسات عمل مكثفة مع مخرج العمل سامح عبدالعزيز، للاستقرار على شكل الموسيقى التصويرية بما يتماشى مع أحداث العمل، موضحًا أن لديه خلفية كبيرة عن الموسيقى مما جعل الأمر أكثر ثقلًا وتفهمًا بينهما.

أحداث مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «يارا الكردي»، وهي ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها «يوسف»، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة «خالد» ابن خالتها، الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها، وتوافقه الرأي، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى الأمور.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

ويعرض مسلسل "يوتيرن" على قنوات: (cbc - الحياة - ON) بالإضافة إلى منصة «watch it»، ويشارك في بطولة العمل ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.