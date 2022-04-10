الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا فيلوباتير يرأس الاجتماع الشهرى لكهنة إيبارشية أبوقرقاص

فيلوباتير
فيلوباتير

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص، القداس الإلهي في دير الشهيد مار مينا بمنهري، التابع للإيبارشية، وشاركه مجمع الآباء الكهنة.

وعقب القداس عُقِد الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية، الذي تناول خلاله نيافة الأنبا فيلوباتير العديد من الموضوعات التي تخص الخدمة، كما أجاب عن أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة المشاركين في الاجتماع.

واختتمت بإيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين فعاليات مهرجان الخريجين الشتوي الثالث، والذي أقيم تحت شعار "كونوا كاملين"، حيث تم توزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى، وذلك في الحفل الذي جرت فعالياته في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.

شارك في المهرجان ١٢٣ شابا وشابة، يمثلون ١٢ كنيسة من كنائس الإيبارشية، بينما تولت كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا (مقر المطرانية) تنظيم المهرجان الذي استمر على مدار شهر كامل، بالاشتراك مع كنيسة القديس بولس الرسول بالبساتين.

تسابق المشاركون في سبعة أفرع دراسية، هي: الكتاب المقدس، الطقس، العقيدة، الألحان، الكتاب الروحي، تاريخ الكنيسة، التنمية البشرية.

كما صلى نيافة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، قداس عيد البشارة المجيد في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش، وخلاله رسم أربعة من أبناء الكنيسة شمامسة، نال أحدهم رتبة أغنسطس والباقون رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس والرسامة الشماسية الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وأيضا صلى نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، قداس عيد البشارة المجيد في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة جبرائيل بشبرا الخيمة، وسبق صلوات القداس تدشين مذابح الكنيسة وأيقوناتها بيد نيافته، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهن الكنيسة، القس ديسقوروس شوقي قمصًا.

وصلى نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، قداس عيد البشارة المجيد بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت الحيط، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته اثنين من كهنة الكنيسة ذاتها قمامصة، وهما القمص غبريال نسيم، والقمص أندراوس آدم.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

فيلوباتير الأنبا فيلوباتير الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص

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وائل لطفي

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