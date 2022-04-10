جدول إجازات شهر أبريل 2022 الرسمية وموعد إجازة عيد الفطر 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن جدول إجازات شهر أبريل 2022 لمعرفة أيام العطلات الرسمية والأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم 1443 إضافة إلى موعد إجازة عيد الفطر 2022 وعيد شم النسيم وتحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2022

تتضمن إجازات شهر أبريل 2022 الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي 10 أيام للعطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إضافة إلى يومي إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

ويوافق عيد شم النسيم يوم الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان، ويعقبه عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان الجاري.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازتي عيد شم النسيم وتحرير سيناء إلى نهاية الأسبوع وفقًا لقرار الحكومة بأن أي إجازة في منتصف الأسبوع ترحل لنهاية الأسبوع.

إجازات شهر رمضان 2022 الأسبوعية

السبت 2 أبريل

الجمعة 8 أبريل

السبت 9 أبريل

الجمعة 15 أبريل

السبت 16 أبريل

الجمعة 22 أبريل

السبت 23 أبريل

الخميس 28 أبريل

الجمعة 29 أبريل

السبت 30 أبريل

موعد إجازة عيد الفطر 2022

ويحل موعد عيد الفطر 2022 فلكيا يوم 2 مايو 2022 وفقا لحسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية، فيما سيتم تحديده رسميا بعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 نهاية يوم 29 رمضان الجاري.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام شهر شوال وحتى الخميس 5 مايو 2022.

ويسبق إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة إجازة عيد العمال في اليوم السابق، لتبدأ الإجازات الرسمية من يوم الأحد وحتى الخميس 2022.