الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل.. موعد عيد الفطر وحوار خاص لمخرج مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

هشام جمال
هشام جمال

ترصد "الدستور" أبرز الأخبار المهمة التي حدثت اليوم، في نشرة "قبل منتصف الليل".

اثار الجدول الجديد لطلاب الصف الاول الثانوي الجدل وردّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مطالبات إتاحة الامتحان المخصص للصف الأول الثانوي للتدريب على (التابلت) وهل سيكون متاحًا طوال اليوم أم لا.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجدول أضغط  الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4050690

 

مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن "نبات الخشخاش ليس له علاقة بالحشيش، وفقًا لما صرح به أطباء الطب الشرعي"، مشيرًا إلى أن "الأطباء أكدوا استحالة إيجابية هذه التحاليل، لأن هناك أنواعًا معينة من الشوكولاتة لا تظهر في تحليل الكشف عن المخدرات".

https://www.dostor.org/4050231


ابدع المخرج هشام جمال في مسلسل «في بيتنا روبوت 2» وتحدث هشام جمال في حوار خاص لموقع الدستور عن تفاصيل المسلسل 

لمشاهدة الحوار اضغط الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4050833

 

تصدرت الفنانة رحمة أحمد منصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها الشيق في مسلسل الكبير اوي الجزء ٦

لمعرفة تفاصيل دورها اضغط الرابط التالي 
https://www.dostor.org/4050832

 

الجمهورية الجديدة ٥

فى واحدة من أحاديثه خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات العام الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا لو التزمنا بالخطط ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه، ولأن الكثير داخل هذه الجملة من قصص وحكايات تروى ولا يعرفها الكثيرين، هاجت الدنيا وماجت حيث المتربصين لأي وكل شيء يقال دون البحث والتفحص في حقيقة ما يقال، وتسائل الكثيرين: كيف لرئيس الجمهورية أن يقول إننا لا نتبع الخطط؟.

https://www.dostor.org/4050942

 

يبحث المواطنون عبر المحرك العالمي “جوجل” حول موعد عيد الفطر 2022 في مصر، والذي من المقرر أن يوافق فلكيا يوم الاثنين 2 مايو المقبل وتكون صلاة العيد الساعة الخامسة و38 دقيقة صباحا طبقا للحسابات الفلكية أعلنها معد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي بواسطة أساتذة وخبراء في علم الفلك.
https://www.dostor.org/4050872

عبدالفتاح السيسي وزير التربية والتعليم رئيس الجمهورية مواطنون المسلسل شوكولاته

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

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