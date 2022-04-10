تجديد حبس مواطن أطلق أعيرة خرطوش على طفل بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأحد، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأطفال.

كان قد تبلغ لقسم شرطة عين شمس، من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طفلا "14 سنة"، مقيم بدائرة القسم، مصابا برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص، سائق، بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير، مما أدى لحدوث مشادة بينهم، فقام على أثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة، وعدد من الطلقات.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.