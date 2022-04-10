محافظة الجيزة ترفع 64 ألف طن مخلفات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

اعمال محافظة الجيزة لرفع تراكمات القمامة

وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه قد تم رفع أكثر من ٦٤ ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وضمت رفع (٧٤٩١ طنا يوم ٢ ابريل) ورفع (٨٠٧١ طنا يوم ٣ ابريل) ورفع (٧٧٠٤ طنا يوم ٤ ابريل) ورفع (٨٧١٣ طنا يوم ٥ ابريل) ورفع (٧٤٧٨ طنا يوم ٦ ابريل) ورفع (٨١٦٥ طنا يوم ٧ ابريل) ورفع (٨١٥١ طنا يوم ٨ ابريل) ورفع (٧٧١٦ طنا يوم ٩ أبريل).

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار لضمان عدم تأثر حالة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.

اعمال محافظة الجيزة لرفع تراكمات القمامة

وشملت مجهودات محافظة الجيزة في قطاع النظافة رفع ١٥٠٠ طن من المخلفات والرتش من المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بغطاطي بحي الهرم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتجميل الجزيرة الوسطي بشارع التحرير ودعمها بالزراعات والمسطحات الخضراء لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالتزامن مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع.