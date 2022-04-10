تحقيقات النيابة في سقوط فتاة من شرفة شقة بالصف: «والدها السبب»

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة فتاة سقطت من الطابق الخامس في الصف.

وتبيّن أن الفتاة قفزت عقب توبيخ والدها لها لعدم مساعدة والدتها في إعداد طعام الإفطار ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى العقيد تامر صالح، مفتش مباحث مركزي شرطة الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط فتاة من علو.

وبالانتقال والفحص، تبيّن العثور على جثة فتاة في منتصف العقد الثاني وسط بركة دماء وبها آثار كسور، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأقدامها على إنهاء حياتها قفزًا من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الخامس لمرورها بأزمة نفسية عقب توبيخ والدها لها لعدم مساعدة والدتها في إعداد طعام الإفطار ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.