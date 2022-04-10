سفينة إغاثة ألمانية تنقذ أكثر من 200 مهاجر من الغرق بالبحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية المعنية بالإغاثة، أنها أنقذت أكثر 200 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها اليوم الأحد على "تويتر" أنه تمت الاستعانة بسفينة "سي ووتش 3" التابعة لها خمس مرات في البحر المتوسط خلال 24 ساعة من أجل إنقاذ أشخاص من الغرق.

وأضافت المنظمة أنه لم يتسن إنقاذ بعض الأشخاص خلال تعرض أحد القوارب لحادث، وغرق بعض الأشخاص الذين كانوا على متن هذا القارب.

وبحسب بيانات المنظمة، تم إنقاذ 26 شخصا خلال عمليتي إنقاذ أول أمس الجمعة، بحيث تم نقل 13 شخصا في كل واحدة من قوارب خشبية صغيرة إلى ظهر السفينة "سي ووتش 3". واكتشفت السفينة بعد ذلك قاربا على متنه 60 شخصا أمس السبت. وبعد ذلك بمدة قليلة كان هناك نداء استغاثة آخر، وبعدما غرق القارب، تم إنقاذ 34 شخصا .

يشار إلى أن سفينة "سي ووتش 3" تبحر قبالة الساحل الليبي، حيث ينطلق كثير من المهاجرين من هناك في إبحار خطير على متن قوارب مكتظة أو غير صالحة للإبحار من أجل الوصول إلى مالطا أو جنوب إيطاليا أملا في حياة أفضل بالاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، دعا السفير الأوكراني في ألمانيا «أندريه ميلنيك» إلى حظر إظهار أعلام روسية أو أية رموز وطنية أخرى خلال مظاهرات مؤيدة لروسيا في ألمانيا.

وقال «ميلنيك» لوسائل إعلام ألمانية: «يجب حظر ارتداء جميع الرموز الرسمية لدولة معتدية - مثل العلم الروسي - بموجب القانون، طالما أن روسيا تشن حرب إبادة هذه ضد الشعب الأوكراني».

وأوضح «ميلنيك» أنه سيجري «مباحثات مباشرة للغاية» عن ذلك مع الحكومة الاتحادية، وقال: «لا يمكنني على الإطلاق فهم أن الأوساط السياسية الألمانية تغض الطرف عن الأمر».

وتابع السفير الأوكراني: «عندما يتظاهر المرء بعلم روسي، فإنه يدعم بذلك تلقائيا دولة تشن حرب إبادة ضد أوكرانيا وسكاننا المدنيين».

يذكر أن عدة مدن ألمانية شهدت مواكب سيارات موالية لروسيا خلال الأيام الماضية. وشهدت مدينة شتوتجارت بجنوب ألمانيا موكب سيارات طويل بكثير من الأعلام الروسية أمس السبت تحت شعار «نرفض التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية».