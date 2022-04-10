الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أصيبا باختناق.. انتشال جثتي عاملين من داخل بئر صرف صحي في قنا

جثة
جثة

لقى عاملين مصرعهما، اليوم الأحد، بعد إصابتهما باختناق عقب سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في التطهير، بجوار الديوان العام لمحافظة قنا. 

و تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بالوعات الصرف الصحي بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا.

 انتقلت قوات الإنقاذ النهري والبري إلى موقع البلاغ ، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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