الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأسترالى يدعو لإجراء انتخابات اتحادية فى مايو

سكوت موريسون
سكوت موريسون

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى إجراء الانتخابات الاتحادية في 21 مايو المقبل بتوجيه رسالة إلى الأستراليين لدعمه؛ بسبب أدائه أثناء جائحة كورونا، وقال للناخبين إن حكومته ليست مثالية ولكنها أفضل من مخاطر التحول إلى حزب العمال .
وأطلق موريسون، بحسب ما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الأحد - الحملة الانتخابية بعد زيارته للحاكم العام ديفيد هيرلي بمقر الحكومة في كانبرا ليطلب منه حل البرلمان وتحديد موعد للأستراليين للإدلاء بأصواتهم.
وفي وقت لاحق، عقد موريسون مؤتمرًا صحفيًا في مبنى البرلمان لتحديد عرضه للناخبين بعد أن نشر مقاطع فيديو الليلة الماضية عن سجله في الاستجابة للكوارث الطبيعية والوباء .
وقال موريسون "إنه لا يعتقد أن حكومته مثالية، لكن الشعب سيحكم عليها بناء على ما فعلته خلال الفترة الماضية".
وأضاف:"حكومتنا ليست مثالية - لم نزعم أننا كذلك، لكننا في المقدمة وقد ترى بعض العيوب ولكن يمكنك أيضًا أن ترى ما حققناه لأستراليا في أوقات صعبة للغاية".
ومضى موريسون:"يمكنك أن ترى خطتنا. إنها ستوفر وظائف أكثر وأفضل وأقل معدل بطالة شوهد منذ حوالي 50 عامًا".

كانبرا الوزراء الأسترالي أستراليا

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وائل لطفي

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