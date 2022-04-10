أسقف سوهاج في زيارة رعوية إلى الإسكندرية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اجتمع ومسئول اللجنة الأسقفية للشباب، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بأعضاء اللجنة، وذلك بدير العائلة المقدسة في أبو الدردار بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه دارت سلسلة الاجتماعات حول تكوين الشباب للمرحلة السينودسية الحالية، كما تشاركت اللجنة في وضع الخطط الأولى لمؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب، الذي يعقد سنويًا.

وتحددت الفترة من الثالث عشر، وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، لإقامة فعاليات المؤتمر السنوي، مشيرًا إلى أن التحضيرات والاستعدادات تتماشى مع الكنيسة السينودسية، كما يتم العمل على إبراز دور الشباب، لنسير معًا.