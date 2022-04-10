الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد رياضة الصوم الأربعيني بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس.

و قال نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، بدأت الرياضة الروحية بفقرة الترانيم، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلا ذلك، عظة الرياضة الروحية مع القمص إبراهيم زكي، من إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك. واختتمت الرياضة الروحية بالصلاة والبركة الرسولية من صاحب النيافة الأنبا باسيليوس للحاضرين.

وكان النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، قد قدم تهنئة بعيد القديس يوحنا دي لاسال، قال خلالها: ‎"اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه.. هناك أشخاص لا تفهم حياتهم بدون الله. فرسالتهم وخدمتهم واصرارهم على المضي قدمًا أمر يستدعي الدهشة والاعجاب. من هؤلاء، القديس يوحنا دي لاسال الذي نحتفل بعيده.. كانت دعوته ورسالته موجهة للشباب. فلقد عرف ان المهمة الموكلة إليه من الله، هي التحدث عن يسوع بلغة يفهما الشباب، فابتكر أسلوب جديد في التعليم (التعليم الكنسي والتعليم الدنيوي)، وباللغة العامية الدارجة، وجمع الطلاب في مجموعات حسب قدرتهم ومن ثم إنجازاته، واهتم بالمعلمين ليكون لديهم إحساس وإلمام بالمهمة والرسالة التي سيقومون بها، كما اهتم بأولياء الأمور وجعلهم جزء من هذه المهمة

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أين المحافظون اليوم؟.. متابعة ضبط الأسعار فى أسواق الغربية.. ورفع مخلفات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين