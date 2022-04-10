الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد رياضة الصوم الأربعيني بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس.

و قال نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، بدأت الرياضة الروحية بفقرة الترانيم، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلا ذلك، عظة الرياضة الروحية مع القمص إبراهيم زكي، من إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك. واختتمت الرياضة الروحية بالصلاة والبركة الرسولية من صاحب النيافة الأنبا باسيليوس للحاضرين.

وكان النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، قد قدم تهنئة بعيد القديس يوحنا دي لاسال، قال خلالها: ‎"اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه.. هناك أشخاص لا تفهم حياتهم بدون الله. فرسالتهم وخدمتهم واصرارهم على المضي قدمًا أمر يستدعي الدهشة والاعجاب. من هؤلاء، القديس يوحنا دي لاسال الذي نحتفل بعيده.. كانت دعوته ورسالته موجهة للشباب. فلقد عرف ان المهمة الموكلة إليه من الله، هي التحدث عن يسوع بلغة يفهما الشباب، فابتكر أسلوب جديد في التعليم (التعليم الكنسي والتعليم الدنيوي)، وباللغة العامية الدارجة، وجمع الطلاب في مجموعات حسب قدرتهم ومن ثم إنجازاته، واهتم بالمعلمين ليكون لديهم إحساس وإلمام بالمهمة والرسالة التي سيقومون بها، كما اهتم بأولياء الأمور وجعلهم جزء من هذه المهمة