الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التعاون والحب يسيطران على كواليس عمل «دايما عامر»

كواليس مسلسل دايما
كواليس مسلسل دايما عامر

سيطرت حالة من السعادة والحب، بالإضافة إلى التعاون بين الفنانين، في كواليس مسلسل "دايما عامر"، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، بقيادة المخرج مجدي الهواري، ويعرض عبر قناة الحياة اليوم ومنصة واتش إت الرقمية ضمن السباق الرمضاني لعام 2022. 

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وتفاعل نجوم العمل مع بعضهم البعض، وهذا ما ظهر خلال الصور التي حصل عليها "الدستور" من كواليس مسلسل "دايما عامر"، وظهر في الصور الفنان مصطفي شعبان، والفنان محمد ثروت بقيادة مخرج العمل مجدي الهواري. 


أبطال وصنّاع مسلسل دايما عامر

ومسلسل “دايمًا عامر” من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمدعبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

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ويتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

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وظهر مصطفى شعبان وهو يواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي، بعد حدوث خطأ وتشابه في الأسماء مع الدكتور عامر عبد الرازق الدكتور في الجامعة الأمريكية، بينما يكون الفنان مصطفي شعبان –عامر- حاصل على معهد خدمة اجتماعية،وذلك في مدرسة رؤية، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة أما المدرسون فيجسدون أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

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مسلسل دايما عامر دايما عامر كواليس عمل كواليس مسلسل دايما عامر

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