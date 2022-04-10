الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: بوتين قد يتدخل فى الانتخابات الأمريكية مجددا

بوتين
بوتين

توقع مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لتبرير حملة جديدة من التدخل في السياسة الأمريكية"..

 

و صرح مسؤولو المخابرات لوكالة "أسوشيتد برس" بأنهم لم يعثروا بعد على أي دليل على أن بوتين قد سمح باتخاذ إجراءات مثل تلك التي اتخذتها روسيا في الانتخابات الأخيرة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وقالت مصادر مطلعة إنه لا يزال من غير الواضح أي المرشحين قد تحاول روسيا دعمه فيما بعد.

 

و لا يزال كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية يعملون على خطط لإنشاء مركز جديد لـ"التأثير الخبيث الأجنبي" الذي أذن به الكونجرس، و الذي سيركز على حملات التأثير الأجنبي من قبل روسيا والصين وخصوم آخرين.

 

و هاجم ترامب مسؤولي المخابرات الأمريكية مرارا وادعى أن التحقيقات في التأثير الروسي على حملاته الانتخابية هي انتقام سياسي.

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