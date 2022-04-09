وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للسلة BAL

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة، إفتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، بحضور أمادو جاللو فال رئيس الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL، ڤيكتور ويليامز المدير التنفيذي للرابطة الإفريقية، اديكيمبو موتومبو سفير الNBA للبطولة، والتي تقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر للبطولة في نسختها الثانية، بعد ان اقيمت النسخة الأولي في رواندا.

مؤكدًا أن مصر أصبح لديها البنية التحتية القوية والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة لاستضافة اقوي واكبر البطولات الدولية والعالمية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

فيما أعرب أمادو جاللو فال رئيس بطولة إفريقيا للأندية BAL، عن سعادته بالتنظيم الرائع للبطولة من جانب مصر، مؤكدا أن الأجواء حماسية للغاية وستحفز اللاعبين للمنافسة في البطولة.

وتنطلق فعاليات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بمشاركة الزمالك "حامل اللقب"، والتي تضم كلا من: الزمالك المصري، كوبرا سبورت الجنوب السوداني، بيترو دي لواندا الأنجولي، فاب الكاميروني، إسبوار الكونغولي، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وتغلب نادي الزمالك بنتيجة ٨٠ - ٦٣.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك في ثاني مبارياته فريق كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل.