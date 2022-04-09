السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للسلة BAL

جريدة الدستور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة، إفتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، بحضور أمادو جاللو فال رئيس الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL، ڤيكتور ويليامز المدير التنفيذي للرابطة الإفريقية، اديكيمبو موتومبو سفير الNBA للبطولة، والتي تقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر للبطولة في نسختها الثانية، بعد ان اقيمت النسخة الأولي في رواندا.
مؤكدًا أن مصر أصبح لديها البنية التحتية القوية والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة لاستضافة اقوي واكبر البطولات الدولية والعالمية.
واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

فيما أعرب أمادو جاللو فال رئيس بطولة إفريقيا للأندية BAL، عن سعادته بالتنظيم الرائع للبطولة من جانب مصر، مؤكدا أن الأجواء حماسية للغاية وستحفز اللاعبين للمنافسة في البطولة.

وتنطلق فعاليات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بمشاركة الزمالك "حامل اللقب"، والتي تضم كلا من: الزمالك المصري، كوبرا سبورت الجنوب السوداني، بيترو دي لواندا الأنجولي، فاب الكاميروني، إسبوار الكونغولي، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وتغلب نادي الزمالك بنتيجة ٨٠ - ٦٣.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك في ثاني مبارياته فريق كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع