الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع عدد أسرّة مرضى كورونا في مستشفيات أمريكا إلى 15 ألفا و103

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد أسرّة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بلغ 15 ألفا و103 أسرة في 8 أبريل، مقارنة بـ 15 ألفا و230 في اليوم السابق.

 

وأفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في بيان، نقلته وكالة "بلومبرج"، أن معدل دخول المستشفيات لم يتغير عند 2.0%.

 

وأشارت إلى أن ولاية نورث كارولينا سجلت أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كورونا (كوفيد 19)،  عند 4.0%، تليها ديلاوير عند 3.9%، فيما سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الأسرّة عند 1386، ثم تكساس عند 1340.

 

يشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت، مساء أمس الجمعة، من السفر إلى الصين وسط تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات المثيرة للجدل لوضع حد لهذه الإصابات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

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