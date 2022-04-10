حبس المتهم بقتل والده ذبحًا فى الإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة اليوم السبت، قرارًا بحبس حسن عوض 4 أيام على ذمة التحقيق لقتله والده ذبحا فى قرية الأحرار بالقنطرة شرق بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الأحرار دائرة المركز مفاده قيام شاب بقتل والده ذبحًا بالسلاح الأبيض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع المجنى عليه "عوض.ع" 54 عاما مزارع على يد نجله بعدة طعنات وذبحه.

وقال شهود عيان إن المتهم يعانى من أزمة نفسية ودائم الشجار مع والده وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تشاجر الابن مع والده وقام الابن بإحضار سكين المطبخ وانهال على والده بها مما ادى إلى مصرع والده وإصابة شقيقه أثناء الدفاع عن والده.

وتمكنت مباحث مركز القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه من القبض على المتهم وضبط السلاح الابيض المستخدم فى الجريمة.

وتم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح لدفنها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم. أخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.