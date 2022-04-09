الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سائق ميكروباص يتعدى على مسعف بسلاح أبيض فى طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد شارع البحر أمام مدخل مستشفى جامعة طنطا، مساء اليوم السبت، واقعة مؤسفة عندما اعتدي سائق ميكروباص علي مسعف يستقل سيارة إسعاف رقم “1910” بالسلاح الأبيض مطواة وإصابته بـ 17 غرزة في الرأس.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا يفيد بوصول مسعف ويدعي ح الصعيدي غارقا في دمائه وكان  يستقل  سيارة 1910 إسعاف الغربية.

وبسؤاله أكد المسعف أنه كان يُقل حالة مرضية حرجة لسيدة تدعى “س م ش” تعاني من غيبوبة سكر وأثناء دخول السيارة واتجاهها إلي مدخل مستشفى جامعة طنطا وإطلاق السرينة لم يستجب السائق وعندما حاول المسعف فتح الطريق اعتدي عليه السائق مُشهرًا سلاحًا أبيض، ليتسبب في إصابته بالرأس مما استدعى خياطتها بـ 17غرزة.

علي الفور انتقل النقيب أحمد خلاف معاون قسم أول طنطا لعمل التحريات حول الواقعه والبحث عن سائق الميكروباص وتفريغ الكاميرات بمنطقة الواقعة.

سائق ميكروباص يصيب مسعف بسلاح الابيض وأصابته العيد غرزة

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وائل لطفي

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