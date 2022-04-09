مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى تصادم «ميكروباصين» غرب الإسكندرية

تسبب اصطدام ميكروباصين، أحدهما صغير الحجم "توناية" أمام باب 54 بميناء الإسكندرية، في مصرع شخصين وأصابة 8 آخرين، بينهم سيدتين، اليوم السبت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغًا بوجود حادث تصادم بين سيارتين أمام باب 50، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم والمرور و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارتي ميكروباص، أحدهما صغير الحجم، أثناء صعوده مطلع كوبري 54 بمنطقة الورديان قبل لحظات من موعد الإفطار.



أسفر الحادث عن مصرع كل من "هاني عبد الحميد أمين موسي" 47 سنة، مقيم القباري، و"محمد هريدي إبراهيم" 60 سنة، مقيم عبد القادر، وجرى نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.



وإصابة كل من "إيمان محمود حسن" 40 سنة، بكسر بالحوض، و"إلهام حسن حمدالله، 25 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، و"أيمن محمد جاد" 50 سنة، بكسر بالذراع الأيمن، و"أحمد عباس عيسى" 53 سنة، كسر بالحوض.



وتسبب الحادث في إصابة كل من "مينا عيد شاكر" 30 سنة، بكسر بالضلوع والفقرات الظهرية، ومحمد نشأت عبد الجواد، 20 سنة، بكسر بالضلوع وكدمات بالوجه والرأس، وحسب الله أحمد عبد الرحيم" 40 سنة، كسر بالضلوع والحوض، و"السيد محمد السيد أحمد" 47 سنة، كسر مضاعف بالذراع والساعد الأيمن وجروح بالرأس.



تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمال حماده، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد تسبب انقلاب سيارتين "ملاكي وميكروباص" في حادثتين منفصلين بمنطقتي سموحة والطريق الدائري شرقي الإسكندرية، في إصابة 7 أشخاص، بينهم سدتين، اليوم الجمعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.



علي الفور انتقل وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، سوداء اللون، مما أسفر عن إصابة قائدها المدعو كريم خالد أحمد، 22 سنة، تم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتقلي العلاج اللازم.



ومن جانب آخر تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب ميكروباص أمام المدرسة المصرية الأمريكية بجوار كوبري أبيس بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.



أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وهم كل من "مروة علي إبراهيم" 40 سنة، جرح بالوجه والعين اليسرى وكسور بعموم الجسم، وشقيقتها "سحر علي إبراهيم" 45 سنة، كسر بالفخذ والقدم اليسرى والكتف الأيسر، و"عادل محمود عبده" 43 سنة، بكسر في الساعد الأيمن وجرح بالرأس وسحجات.



كما أصيب كل من "أحمد شوقي محمد" 35 سنة، كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس وسحجات، و"علاء مصطفى شحاته" 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع واليد الأيسر، و"محمد محمد أحمد عبدالهادي" 42 سنة، جرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضران واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.