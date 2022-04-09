الاختيار 3 «الحلقة 8»|هايدي توصي زوجها على «إبراهيم» قبل رحيلها

أظهرت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3 الجانب الشخصي لحياة الضابط مصطفى خليفة ضابط المخابرات الحربية والذي يجسده الفنان أحمد السقا.

يظهر خليفة مع زوجته فاطمة (هيدي كرم) في المستشفى، حيث إنها أخفت عنه حقيقة مرضها إلى أن تدهورت حالتها الصحية، لتقول إنها تقدر غيابه عنها وأنها تحب عمله الذي يجعله مشغولاً عنها، وأوصته أن يرعى ابنهما، ثم توقفت الأجهزة عنها.

تناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3)، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

«الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية سدّة الحكم وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

يعرض الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

«الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.