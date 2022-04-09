المشوار الحلقة 8.. وضوح رؤية أكذوبة «ماهر» و«ورد»

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل المشوار الكثير من الألغاز، حيث اتضحت ملامح الأكذوبة التي قام بها الفنان محمد رمضان «ماهر» وزوجته في العمل الفنانة دينا الشربيني «ورد»، حول بقائها بمنزل صديقتها «عزة».

أحداث مسلسل المشوار إلى أين تتجه؟

وقام "ماهر" في إحدى مشاهد الحلقة الأكثر تشويقًا بالذهاب إلى زوجته «ورد» وابنه في منزل صديقتها من أجل أخذها من المنزل بالقوة، ولكن رفضت «ورد» الذهاب معه وصممت البقاء مع صديقتها، في نهاية الأمر تركت صديقتها المنزل لتذهب إلى عملها.

وهنا تبينت الحقيقة، حيث اتضح أن ما قاما به محمد رمضان وزوجته لعبة مُحكمة الصنع على الصديقة الوفية.

والجدير بالذكر أن مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب «سعدى - جوهر».