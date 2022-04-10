إفطار 9 رمضان.. طريقة عمل كفتة الطماطم التركية

تعتبر وجبة الإفطار، من الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان، حيث تسعى الكثير من ربات البيوت، في أن تتضمن المذاق الشهي والفيتامينات والمعادن لتعويض الطاقة المهدرة بسبب صيام أكثر من 14 ساعة.

في السطور التالية نقدم طريقة تحضير كفتة الطماطم على الطريقة التركية لإفطار تاسع أيام رمضان بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات كفتة الطماطم التركية:

كوب من البقسماط .

نصف كيلو من اللحم المفروم.

فلفل أسود وكمون.

بهارات اللحم.

نعناع ناشف.

ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

بيضة.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل كفتة الطماطم التركية:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع اللحم المفروم مع البيضة وخلطهم بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزج الخليط جيداً.

الخطوة الثانية تتمثل في إضافة البهارات المشكلة والكمون والبقدونس والثوم، ويتم هرس الخليط جيدً حتى تتجانس المكونات.

الخطوة التالية عبارة عن وضع خليط اللحم في طبق ويضاف البقسماط والملح والفلفل والنعناع المجفف ويقلب جيدًا، وبعد ذلك تشكل على هيئة كرات.

يدهن طبق الفرن بالزيت ويوضع اللحم فيها ويتم إدخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج اللحم ويتحمر، وتقدم ساخنًا مع الأرز الابيض أو المكرونة والبطاطس المحمرة.

فوائد اللحوم لجسم الإنسان:

تعتبر اللحوم والدواجن مصادر كبيرة للبروتين، فهي توفر الكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك، مثل اليود والحديد والزنك والفيتامينات خاصة ب 12 والأحماض الدهنية الأساسية، لذلك من الجيد تناول اللحوم والدواجن كل أسبوع كجزء من نظامك الغذائي المتوازن، ولكن من الأفضل الالتزام بالقطع الخالية من الدهون غير المصنعة وتناول الحجم الموصى به.

توصي الإرشادات الغذائية لمنظمة الصحة العالمية، بتناول 1 إلى 3 حصص من اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والأسماك والبيض والتوفو والمكسرات والبذور والبقوليات أو الفاصوليا يوميًا.

وخلال فترة الحمل، يوصى بـ 3-4 حصص، وللتأكد من حصولك على ما يكفي من الحديد والزنك ، يجب أن تكون نصف هذه الوجبات تقريبًا من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

تساعد اللحوم في إمداد الجسم بالزنك للحفاظ على قوة جهاز المناعة، وصحة بشرتك ، والنمو والتطور والصحة الإنجابية.