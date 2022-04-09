السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا: نعرف جيدًا ما يعانيه الشعب الأوكرانى.. وسنستمر فى مساعدته

كارل نيهمر
كارل نيهمر

وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر لقاءه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بأنه كان وديا للغاية وشهد التوافق التام بين البلدين على رفض وإدانة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا .
وقال نيهمر- بحسب بيان للمستشارية النمساوية اليوم السبت- إنه "لأمر محزن أن نرى الدمار والمعاناة التي يعيشها الشعب الأوكراني".
وشدد نيهمر على أن النمسا تعرف جيدا ما يعانيه الشعب الأوكراني حاليًا وسوف تستمر في المساعدة من أجل تخفيف المعاناة وإنهاء هذه الحرب.
يشار إلى أن المستشار النمساوي بدأ اليوم زيارة بالقطار إلى كييف لتأكيد التضامن مع الشعب الأوكراني وقد زار اليوم موقع مجزرة بوتشا ويختتم الزيارة غدا الأحد.

مستشار النمسا الشعب الأوكراني الأزمة الروسية الأوكرانية

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عام الحزن في مصر

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