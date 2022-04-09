الولايات المتحدة تعلن تشديد قيود التصدير على روسيا وبيلاروس

وسعت الولايات المتحدة نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروس لتقطع عنها فعليا المزيد من المنتجات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن القيود شملت "تقريبا أي تكنولوجيا حساسة مزدوجة الاستخدام أو البرامج أو السلع التي يمكن استخدامها لدعم المجهود الحربي الروسي".

كما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإجراء يشمل متطلبات التصاريح لجميع المنتجات المدرجة على قائمة قيود التجارة، بما في ذلك مواد بلاستيكية معينة والمواد الطبية والسوائل الهيدروليكية والمضخات وصمامات الأمان ومعدات الماكينات البسيطة.

وحظر الإجراء على الخطوط الجوية البيلاروسية وملاك الطائرات عدم التحليق أو إجراء الصيانة بدون موافقة الولايات المتحدة إذا كان ما يزيد على 25 % من قيمة الآلات مستوردة من الولايات المتحدة وخاضعة لقيود التصدير.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، قررت أمس الأول الخميس، منع 3 شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة في أول تحرك للوزارة؛ لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، في تقريرها، إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتي "ازور آير" و"أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمي.

وجاء ذلك في أعقاب العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأربعاء ضد اثنين من أكبر البنوك الروسية، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.