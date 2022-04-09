السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاردينال النمسا: الانتصار الحقيقى ليس تدميرًا لدولة وإنما صنع للسلام

الكاردينال كريستوف
الكاردينال كريستوف شونبرون

أكد الكاردينال كريستوف شونبرون، رئيس أساقفة فيينا، اليوم، أن الانتصار الحقيقي ليس غزو دولة أو تدميرها، لكن الانتصار هو صنع السلام.

جاء ذلك في كلمة رئيس أساقفة فيينا، اليوم، بمناسبة إهداء الكنيسة النمساوية عشر سيارات إسعاف محملة بالدواء لإغاثة مواطني أوكرانيا.

وقال الكاردينال- في كلمته- إنه سيتم استخدام سيارات الإسعاف لنقل المرضى والجرحى والمدنيين المحتاجين للحماية وتعزيز جهود إغاثة متضرري الحرب.

وشكر الكاردينال شونبورن، جميع المانحين وكذلك مدينة فيينا، مشيرًا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا غير مفهوم وغير مبرر، معتبرا أن هناك طريقة واحدة فقط لحل الأزمة وهي إحلال السلام.

من جانبه، قال مستشار حاكم العاصمة فيينا بيتر هاكر إنه جرى بالفعل توفير الحماية لآلاف اللاجئين من أوكرانيا و40% منهم من الأطفال.

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