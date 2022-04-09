غدًا.. استكمال محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين الانضمام لجماعة إرهابية.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ويواجه المتهمون وآخرون تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.