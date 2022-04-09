تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

استقبلت أرصفة ميناء دمياط، 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14011 طنا، تشمل: 1400 طن فوسفات و7011 طن يوريا و2100 طن مولاس و3500 طن علف.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63346 طنا تشمل: 6380 طن حديد و8500 طن خردة و7617 طن صاج و22250 طن قمح و3708 طن ابلاكاش و10500 طن ذرة و4391 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 375 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1630 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67378 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 225767 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2618 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2814 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67378 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 225767 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2618 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 2814 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 375 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1630 حاوية مكافئة، حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول الشاحنات والسفن والحاويات على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت بدمياط.