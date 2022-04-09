تداول 32056 طن بضائع و407 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصول ومغادرة 9 سفن خلال اليوم.

فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٧ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٢ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة ١٢ سفينة، ومن المنتظر دخول ٣ سفن جديدة اليوم.

حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٥٩٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و٦٣ شاحنة.

كما شملت حركة الواردات تداول ٣٠٤٥٩ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٤٤ شاحنة و٣٦ ملاكي.

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٦٧ شاحنة و٨ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة ٤٤ شاحنة والسفينة أمل بحمولة ٦٨ شاحنة و١٦ ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ٨٦ شاحنة و٩ ملاكي والسفينة VENTUR SOUL قادمة من الهند بحمولة ٣٠٣٦٧ طن الومنيوم.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال ٧٩ شاحنة بحمولة ٤٠ طن بضائع عامة و٥٢ طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و٣ ملاكي وتصدير ٦٣ شاحنة بحمولة ١٥٩٧ طن بضائع عامة.

وكان قد أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، جولة تفقدية في مواقع العمل بالمشروع.

وتابع الوزير، أعمال تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارتين خدمة لكل إتجاه؛ ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة، كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.