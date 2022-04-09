إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعلمين

أصيب اليوم السبت، 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق البرقان بطريق العلمين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم محمد شعبان قرني عويس 21 سنة، محمد نبيل الشناوي 47 سنة، محمد جابر بسيوني 42 سنة، إسلام علي محمود 15 سنة، محمد رجب شفيق 27 سنة، محمد ماهر محمد 31 سنة، محمود أحمد يوسف 28 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وكان قد أصيب، اليوم السبت، 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي ناحية الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.