بعد ارتفاع الأسعار.. وزير البترول يوجه بزيادة معدلات الإنتاج المحلى

قالت مصادر بوزارة البترول إن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجّه بزيادة معدلات الإنتاج المحلي وبذل مجهودات أكبر بعد ارتفاع أسعار البترول في العالم نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الزيادة المتوقعة لسعر البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، والمقرر انعقادها بداية من أول أبريل لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار- جاءت بسبب ارتفاع سعر الزيت العالمي للضعف تقريبا، وارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف «عرفات» أن مصر تستهلك 100 مليون برميل نفط سنويا بمبلغ 6 مليارات دولار في الميزانية الحالية للدولة، ومع نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر النفط في العالم للضعف، لا مفر من ارتفاع الأسعار في مصر في الوقت الحالي، ولكن بزيادة مقننة حسب رؤية القيادة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في 4 فبراير الماضي، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لـ7.25 جنيه للبتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر بنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.