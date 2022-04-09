السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد ارتفاع الأسعار.. وزير البترول يوجه بزيادة معدلات الإنتاج المحلى

طارق الملا
طارق الملا

قالت مصادر بوزارة البترول إن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجّه بزيادة معدلات الإنتاج المحلي وبذل مجهودات أكبر بعد ارتفاع أسعار البترول في العالم نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الزيادة المتوقعة لسعر البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، والمقرر انعقادها بداية من أول أبريل لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار- جاءت بسبب ارتفاع سعر الزيت العالمي للضعف تقريبا، وارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف «عرفات» أن مصر تستهلك 100 مليون برميل نفط سنويا بمبلغ 6 مليارات دولار في الميزانية الحالية للدولة، ومع نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر النفط في العالم للضعف، لا مفر من ارتفاع الأسعار في مصر في الوقت الحالي، ولكن بزيادة مقننة حسب رؤية القيادة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في 4 فبراير الماضي، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لـ7.25 جنيه للبتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر بنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

«الأرصاد»: طقس الأحد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين