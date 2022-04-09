التفتيش على 300 منشأة بيع منتجات غذائية في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، مع ضبط الأسواق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على أكثر من 300 منشأة لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 2552 كجم أغذية، و571 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 157 محضر جنح صحية، وكذا تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشأت المخالفة، وذلك بإشراف من يوسف حسين مراقب عام الأغذية، ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبي أول المديرية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار" للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوي الفعال والبناء لتحقيق محاوره وأهدافه الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بأن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للوصول إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

وأشارت إلى أنه تواكباً مع الأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها بمناسبة شهر رمضان المعظم فقد تم تنظيم الأمسية الرمضانية الأولى داخل قرية البصالى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث استهدفت مختلف الأعمار السنية من بينهم 400 سيدة و150 طفلا و60 رجلا، وذلك وسط مشاركة للهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية الأوقاف.