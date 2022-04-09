السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يقيم مؤتمرا دوليا حول التزامات المجتمع الدولي بشأن مخيم الهول السوري

العراق
العراق

اقام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي)، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسفيري أمريكا وبريطانيا، وسفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى بغداد، ورئيس بعثة منظمة الهجرة وممثلة اليونيسيف في العراق، كما حضر عن الجانب العراقي معالي وزير العدل ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة العراقية. 

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي"، انه افتتح المؤتمر بكلمة أشاد فيها بدعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للجنة العليا الخاصة بملف مخيم الهول وإعادة دمج العوائل والأطفال بالمجتمع، مقدما الشكر لجميع الوزارات العراقية، وبالأخص وزارات الهجرة والمهجرين والداخلية والتربية والصحة، وكذلك البعثة الأممية في العراق، لدعمها هذا الملف. بحسب البيان

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وأكد الأعرجي، حاجة العراق إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب البشرية والمادية والإعلامية، داعيا المجتمع الدولي للوقوف مع العراق وتفكيك مخيم الهول السوري وسحب الدول لرعاياها الموجودين في المخيم، ومحاكمة الإرهابيين في بلدانهم، لتحقيق أمن مستدام في المنطقة والعالم. 

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كما أشاد الأعرجي، بالدور الكبير الذي قدمته المنظمات الإنسانية الدولية وسفراء الدول الأجنبية في العراق، فيما يتعلق بإعادة تأهيل العائدين من العوائل والأطفال إلى مخيم الجدعة، مشددا على أن هؤلاء هم ضحايا لأخطاء لم يرتكبوها، وأن بقاءهم في مخيم الهول الموبوء بكل أشكال التطرف والإجرام يمثل خطرا حقيقيا. 

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الممثلة الأممية في العراق

من جانبها أشارت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، إلى أن البعثة عقدت الكثير من الاجتماعات مع الحكومة العراقية بخصوص ملف مخيم الهول الحدودي، مثمنة دور الحكومة العراقية، ومستشارية الأمن القومي لتعاونها في هذا المجال، مؤكدة الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لإعادة العوائل والأطفال من مخيم الهول إلى مراكز التأهيل، وصولا إلى دمجهم بالمجتمع. 

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السفير الأمريكي في بغداد

وثمن السفير الأمريكي في بغداد مبادرة الحكومة العراقية لعقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن العراق يعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة العائدين من العوائل والأطفال إلى مخيم الجدعة للتأهيل، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون مع الحكومة العراقية، لإنجاز هذا الملف. 

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ورئيسة بعثة اليونيسيف

كما أشاد ممثل منظمة الهجرة الدولية ورئيسة بعثة اليونيسيف في العراق بإجراءات الحكومة العراقية في إعادة النازحين من العوائل والأطفال من مخيم الهول، مؤكدين استمرار الدعم الدولي والتعاون مع العراق، من أجل تسريع عودة هذه العوائل ودمجها بالمجتمع.

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وخرج المؤتمر بتوصية تضمنت تأسيس مجموعة عمل بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لتفعيل الإطار الدولي للدول الأعضاء، لإعادة النازحين من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم. 

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رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي مخيم الهول العراق ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الاتحاد الأوربي

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وائل لطفي

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