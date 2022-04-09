كيف تساهم المكسرات في إنقاص الوزن؟

يشتهر تناول الكثيرين للمكسرات خلال شهر رمضان المبارك، فهو سمة أساسية من سمات الطعام فيها، حيث تتم إضافته إلى ألوان مختلفة من الطعام، يعطيها مذاق ومظهر جيد بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على إنقاص الوزن والحصول على القوام المثالي، حتى أن الكثير من الأطباء يضعون المكسرات في وصفاتهم بشكل عام لكل أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

وفي السطور التالية نتعرف عن قرب على الفوائد المثالية لتناول المكسرات في إنقاص الوزن وذلك بحسب ما ورد في موقع «health»:

وجبة غذائية متكاملة:

عندما يقوم الإنسان بإجراء نظام غذائي صحي من أجل الحصول على قوام مثالي أو رغبة في السير على نظام صحي، فإن تناول المكسرات يعتبر وجبة غذائية متكاملة تعمل على مد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها ولكن من غير أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن لاحتوائها على كميات متوازنة من البروتين والدهون والألياف.

تعزز فقدان الوزن:

أثبتت عدد من الدراسات أن تناول كميات متساوية من المكسرات وبشكل مستمر من شأنه أن يعزز عملية فقدان الوزن، كما أنه يعزز أيضا التمثيل الغذائي للإنسان.

تجعلك أكثر رشاقة:

كما أكدت الدراسات أيضا أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول المكسرات باستمرار، هم أشخاص أكثر صحة وأكثر رشاقة من غيرهم.

أفضل أنواع المكسرات التي تعمل على إنقاص الوزن:

اللوز:

يأتي اللوز في مقدمة المكسرات التي لها دور فعال في إنقاص الوزن، حيث أثبتت الدراسات أنه مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة وهي أحد أهم العناصر التي تعمل على إنقاص الدهون.

الفستق:

أما الفستق، فله سحر خاص في التخلص من دهون البطن إذا ما تم تناوله على وجبة الفطار بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين ب، وعدد من الألياف المشبعة والتي تمنح شعورا بالشبع لفترات طويلة في اليوم لذلك فإن تقديمه في وجبة الفطار يعتبر قرار مثالي للشعور بالشبع خلال معظم أوقات النهار.

بذور الشيا:

كما يجب الحرص على تناول بذور الشيا أيضا، لقدرتها الفعالة على إنقاص الوزن، أما فيما يخص الكميات فلابد من مراجعة الطبيب المعالج فيها من أجل الحصول على أفضل نتيجة.