السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا 19 أبريل

رئيس الوزراء الأرمني
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية في 19 أبريل.

وقال المكتب الإعلامي  لمجلس الوزراء الأرمني، إن رئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، خلال محادثة هاتفية، تطرقا إلى قضايا التعاون الاقتصادي واتفقا على مناقشة هذه الأجندة بالتفصيل خلال زيارة نيكول باشينيان الرسمية لروسيا في 19 أبريل الجاري.

كما ناقش رئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأرمني مع زعيم أذربيجان إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 6 أبريل في بروكسل.

وكان لقاء باشينيان السابق مع بوتين قد عقد في 26 نوفمبر 2021 في سوتشي، حيث التأم أيضا اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وجاء في البيان أن باشينيان أبلغ الرئيس الروسي بنتائج الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني علييف من خلال وساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 6 أبريل في بروكسل.

وأعرب باشينيان عن توقعات الجانب الأرميني بأن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية خطوات ملموسة من أجل انسحاب الوحدات الأذربيجانية.

كما أفاد بأن باشينيان وبوتين ناقشا الوضع في قره باغ و"تطرق الطرفان إلى غزو القوات المسلحة الأذربيجانية لمنطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ. 

 

نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمني روسيا أرمينيا الرئيس الروسي التعاون الاقتصادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الأحد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين