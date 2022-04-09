السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«قطاع الأعمال»: تأهيل 10 شركات وتحالفات لـ«إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية»

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال اللجنة المشكلة من مؤسسي شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، لدراسة وفحص خطابات الشركات/ التحالفات التي أبدت اهتمامًا بالشراكة في إدارة وتشغيل الشركة (تحت التأسيس).

واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة ملفات الجهات المتقدمة– وعددها 14 شركة/ تحالف- بناء على الدعوة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي إلى الشركات/ التحالفات لإبداء الاهتمام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).

واستقرت اللجنة على تأهيل 10 ملفات لشركات/ تحالفات بناء على الخبرة والملاءة المالية، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة بين هذه الشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يجري حاليًا إخطار الجهات التي تم تأهيلها وإعداد إجراءات طرح المناقصة وكراسة الشروط.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية التي تتكامل مع مشروع الوزارة لإنتاج أحجام مختلفة من المركبات الكهربائية (ملاكي/ ميكروباص)، من خلال شركاتها التابعة (النصر/ الهندسية للسيارات) بالتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية.

دعوة جديد جديدة سيارات عقد

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