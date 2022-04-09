السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» ينضم إلى «Euro Mesco» أكبر شبكة تجمع مراكز الفكر عالميًا

جريدة الدستور

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انضمامه إلى شبكة «Euro Mesco» التي تعد أحد أهم الشبكات البحثية الدولية.

وتضم شبكة «Euro Mesco» أكثر من 120 مركزًا للفكر حول العالم، وتقوم بنشر إصدارات وأوراق بحثية في العديد من المجالات، وتقيم حلقات نقاشية وتدريبات مختلفة.

وقامت الشبكة الدولية بإضافة قسم خاص بالمركز على صفحتها الرئيسية في 29 مارس الماضي.

وأوضح المركز أنه قد تم إعداد خطة عمل لبحث أوجه التعاون المحتمل مع الشبكة العالمية. 

ومن المنتظر أن يشارك «مركز المعلومات» في المؤتمر السنوي لشبكة «Euro Mesco» خلال الشهر الجاري، كحدث سنوي يتيح لجميع المشاركين فيه تبادل الخبرات والأفكار بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية لدول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.

كما سيشارك المركز في منتدى الباحثين السنوي، والذي من المقرر أن تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في أكتوبر 2022، كأحد أهم الفعاليات التي ستشهد مشاركة المركز بعد انضمامه للشبكة، بحضور 40 مشاركًا من جميع أنحاء دول البحر المتوسط، لتقديم مقترحاتهم البحثية في قضايا التنمية الاقتصادية والهجرة والأمن وغيرها.

وتأسست «EuroMesco» عام 1996، باعتبارها الشبكة الرئيسية لمراكز الأبحاث والفكر في المنطقة الأورومتوسطية، وتضم حاليًا 115 معهدًا من 30 دولة أوروبية.

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