إحالة 6 أشخاص للمحاكمة بتهمة قتل شاب بحلوان

أحالت النيابة العامة، 6 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب بسبب خصومة ثأرية بمنطقة حلوان في أول أيام عيد الأضحى.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية الضحية، وتبيّن أنه يُدعى "عاصم"، ومقيم بدائرة القسم.

وبالتحري تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص من عائلة واحدة، بسبب خصومة ثأرية بينهم.