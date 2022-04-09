السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 6 أشخاص للمحاكمة بتهمة قتل شاب بحلوان

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة، 6 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب بسبب خصومة ثأرية بمنطقة حلوان في أول أيام عيد الأضحى.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية الضحية، وتبيّن أنه يُدعى "عاصم"، ومقيم بدائرة القسم.

وبالتحري تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص من عائلة واحدة، بسبب خصومة ثأرية بينهم.

إحالة 6 أشخاص الجنايات قتل شاب خصومة ثأرية حلوان

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