السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعييد تقييم برنامج إيواء اللاجئين الأفغان بسبب حرب أوكرانيا

اللاجئين الأفغان
اللاجئين الأفغان

تأثرت خطط الحكومة الائتلافية في ألمانيا الخاصة ببرنامج إيواء اللاجئين الأفغان بتطورات إيواء لاجئي الحرب الأوكرانية-الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في رد على استجواب من نائبة بحزب اليسار المعارض عن هذا الموضوع: "لم يتم اتخاذ قرارات سياسية نهائية بخصوص برنامج الإيواء الجديد ويتعين النظر في ذلك في ضوء التطورات الراهنة المتعلقة بأوكرانيا".

وأضافت الوزارة أنه، مع ذلك، فإن إيواء موظفين محليين أفغان، بالإضافة إلى أفغان معرضين لخطر بشكل خاص، سيظل "هدفا مهما" للحكومة الألمانية حتى في ظل الموقف المتغير بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

كانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أعلنت في اتفاقية الائتلاف: "سنوطد برنامجا إنسانيا للإيواء تابعا للحكومة الاتحادية استنادا إلى البرامج التي تنفيذها حتى الآن في إطار الحرب السورية وسنستخدم هذا البرنامج الآن لأفغانستان".

وكانت نائبة حزب اليسار سألت الحكومة متى يمكن توقع بدء برنامج الإيواء الاتحادي هذا وما هو السبب في أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر لم توافق بعد على برامج إيواء محلية أقرتها ولايات بريمن وبرلين وتورينجن للأفغان.

وأوضحت الداخلية في ردها أنه سيتم إرجاء هذه المطالب بالموافقة وذلك على خلفية المشاورات المكثفة الجارية حول إيجاد خيارات لبرنامج إيواء اتحادي جديد لأفغانستان وعلى خلفية المحادثات الجارية على المستوى الأوروبي.

الحكومة الائتلافية في ألمانيا اللاجئين اللاجئين الأفغان

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وائل لطفي

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