السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إزاى تحسب الضريبة على مرتبك بعد زيادة حد الإعفاء من الضريبة (إنفوجراف)

حساب الضريبة
حساب الضريبة

يقدم لكم موقع " الدستور "  في ضوء خدماته المتنوعة أمثلة توضيحية عن  كيفية حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص و لتي من المفترض أن يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو الجاري. 

 

 

إزاي تحسب الضريبة على مرتبك بعد زيادة حد الإعفاء من الضريبة 

 

 وتم رفع حد الإعفاء الضريبي سيكون من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، و هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً تقريبًا.

 

ويعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أي ضرائب، و هذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

وتعفي بذلك الحكومة الشريحة الأولى ضمن شرائح الضريبة على الدخل من الضريبة و التي تصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي الذي تصل فيمته إلى 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد.

 

وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

 

وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه  و ذلك حتي حتى 45 ألف جنيه إلى 10%، و الضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%.

 

كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 400 ألف جنيه إلى 25%، وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

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