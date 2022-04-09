إصابات كورونا العالمية تتجاوز 494.84 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 494.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و567840.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 985868 80345314

الهند 521573 43033067

البرازيل 660973 30103751

فرنسا 143017 26188872

ألمانيا 131132 22316052

المملكة المتحدة 169412 21508546

روسيا 777977 17969431

إيطاليا 160402 15106066

كوريا الجنوبية 18754 14983694

تركيا 98123 14896961



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.