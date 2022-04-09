إصابات كورونا العالمية تتجاوز 494.84 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 494.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و567840.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 985868 80345314
الهند 521573 43033067
البرازيل 660973 30103751
فرنسا 143017 26188872
ألمانيا 131132 22316052
المملكة المتحدة 169412 21508546
روسيا 777977 17969431
إيطاليا 160402 15106066
كوريا الجنوبية 18754 14983694
تركيا 98123 14896961
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.