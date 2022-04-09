السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء فعاليات ليالى السويس الثقافية فى رمضان

فعاليات ليالى السويس
فعاليات ليالى السويس الثقافية

بدأت ليالى رمضان  الثقافية ، بممشي كورنيش السويس الجديد تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة .

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وتضمن اليوم الأول من ليالى السويس الثقافية أمسية شعرية وفقرة الانشاد الدينى للشيخ المداح العربى فرج  الذي انشد عدد من التواشيح ومدح رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما شمل اليوم الاول رقصة التنورة علي عدد من الاغنيات .

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ويشمل اليوم الثاني مساء السبت فقرات للمداح العربي فرج في مدح رسول الله وعدد من الاغنيات والفقرات الفنية لفرقة السمسمية بالسويس علي ممشي الكورنيش الجديد سويس سي فيو .

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وتم التأكيد علي اقامة عدد من الفعاليات في اكثر من مكان منها بعض الفقرات ستقام علي شاطئ السوايسة بالاضافة الي فقرات فنية متنوعة بدأت مساء اليوم وتستمرحتى ٢٦ ابريل وشم النسيم.

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ويشرف علي التنظيم وإعداد فعاليات ليالي رمضان الثقافية العميد عبد المنعم حلاوة ، مدير ثقافة السويس وفريق عمل من قصر ثقافة السويس والتي تقام بكورنيش السويس وشاطئ السوايسة وعدد من المواقع الريفية بقري حي الجناين والندوات والامسيات الشعرية بجمعية محبي الكابتن غزالي وجمعية محبي السمسمية والفن الشعبي . 

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وتشمل انشطة ثقافية وفنية متنوعة وعروض كورال اطفال وورش حرف يدوية وفنون تشكيلة رسم و تلوين وعروض كورال أطفال.

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رمضان ليالي شهر رمضان ليالي السويس الثقافية السويس

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