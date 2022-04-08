جزيرة غمام الحلقة 7.. اتهام «قدري» بقتل «سندس»

تناولت حلقة اليوم من مسلسل "جزيرة غمام" الكثير من الأحداث الكثيرة، والتي تدور جميعها حول محاولة ملك الجزيرة رياض الخولي "العمدة عجمي" الوصول إلى قاتل "سندس".

أحداث الحلقة السابعة من "جزيرة غمام"

ومن ضمن مشاهد هذا العمل أن الفنان رياض الخولي "العمدة" اتهم "قدري ولد البطلان" بقتل سندس، لأن ابنته ميار الغيطاني أخبرته والدها أن "ولد البطلان" كان يحب "سندس"، ولكنها كانت لا تبادره بنفس المشاعر وكان قلبها مائلاً لـ"عرفات"، ولهذا تم حبس "ولد البطلان" مع "عرفات" بنفس الغرفة.

ويُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية، خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.