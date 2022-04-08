السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 7.. اتهام «قدري» بقتل «سندس»

قدري
قدري

تناولت حلقة اليوم من مسلسل "جزيرة غمام" الكثير من الأحداث الكثيرة، والتي تدور جميعها حول محاولة ملك الجزيرة رياض الخولي "العمدة عجمي" الوصول إلى قاتل "سندس".

أحداث الحلقة السابعة من "جزيرة غمام"

ومن ضمن مشاهد هذا العمل أن الفنان رياض الخولي "العمدة" اتهم "قدري ولد البطلان" بقتل سندس،  لأن ابنته ميار الغيطاني أخبرته والدها أن "ولد البطلان" كان يحب "سندس"، ولكنها كانت لا تبادره بنفس المشاعر وكان قلبها مائلاً لـ"عرفات"، ولهذا تم حبس "ولد البطلان" مع "عرفات" بنفس الغرفة.

ويُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية، خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

جزيرة غمام الحياة رياض الخولي عرفات سندس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة وفاة فييرا مدرب الزمالك السابق

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»